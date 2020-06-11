Марко: «Феррари» сейчас не на том уровне, чтобы быть в числе лидеров

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что его команда не испытывает проблем при подготовке к стартовым этапам сезона в Австрии, а также оценил форму конкурентов.
«Всё работает как часы. Нам нужно лишь сохранять спокойствие. В конце концов, мы не знаем, сколько гонок будет проведено. Так что каждая из них будет очень значима, сродни финалу. Именно поэтому надёжность будет иметь ключевое значение для итоговой победы в чемпионате мира. Любой промах может стоить титула, включая ошибки пилотов, конечно. Мы ожидаем, что борьба развернётся между нами и «Мерседесом». «Феррари» сейчас не на том уровне, чтобы быть в числе лидеров», — приводит слова Марко F1-Insider.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
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