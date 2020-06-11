На первые гонки сезона Ф-1 допустят лишь по 10 журналистов

В Формуле-1 рассказали, как будут работать журналисты на первых восьми этапах сезона, которые пройдут без зрителей. Представителям СМИ запретят входить в паддок, общаться с гонщиками и персоналом команд. А все пресс-конференции будут вестись исключительно в режиме видеосвязи, сообщает GrandPX.



На этапы в Австрии и Венгрии будет отобрана группа, состоящая всего из 10 журналистов. Кроме того вместо 230 телевизионщиков на Гран-при будут работать лишь 100 человек. Сотрудникам СМИ, которые получат право работать на этих этапах, будет запрещено ездить домой между гонками.

Приоритет при распределении аккредитаций получат крупнейшие мировые информагентства – Reuters, AFP.

После гонок в Австрии и Венгрии будет сформирована вторая группа из 10 журналистов. Они будут освещать гонки в Сильверстоуне и Барселоне. Третья группа будет работать в Спа и Монце.