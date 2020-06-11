В Москве на ВДНХ откроется музей достижений российского автоспорта

В Москве на базе павильона № 20 ВДНХ осенью 2021 года откроется «Центральный дом автоспорта SMP Racing».



Проект посвящён развитию и достижениям российского автомобильного спорта. Центральной частью станет автоспортивный музей, рассказывающий об участии российских пилотов в различных отечественных и мировых чемпионатах, включая Формулу-1, младшие серии, «24 часа Ле-Мана», чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Также планируется открытие интерактивных зон, где посетители смогут почувствовать себя в роли пилотов и посоревноваться с действующими гонщиками на симуляторах.

«Это важный и своевременный шаг для дальнейшего развития автомобильного спорта в нашей стране. Наша богатая автоспортивная история достойна того, чтобы рассказать о ней, о победах и достижениях советских и российских автоспортсменов, о тех семимильных шагах, которые уже сделаны и продолжают делаться в последние годы. Мы как программа SMP Racing гордимся причастностью к этой истории и считаем своим почётным долгом рассказать о ней», — отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.