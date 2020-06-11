Вольф – о конкуренции в «Ред Булл»: Албон захочет сделать себе имя

Макса Ферстаппена принято считать явным лидером команды «Ред Булл», однако руководитель «Мерседеса» Тото Вольф полагает, что это не совсем так. По его словам, Александер Албон не станет «ложиться» под напарника.



«Молодой Албон также захочет сделать себе имя. Никогда не думайте, что стратегия с явным разделением пилотов на номер 1 и номер 2 работает. Потому что у каждого гонщика есть амбиции на победу. В противном случае они не были бы пилотами Формулы-1», — приводит слова Вольфа Planet F1.



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что доволен тем, как обстоят дела внутри коллектива. По его словам, «двум альфа-самцам нет места в одной команде». Он отметил, что два лидера не принесут успеха.