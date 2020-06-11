В Формуле-1 могут отказаться от всех церемоний и работы команд на стартовой решётке. Такие рекомендации, в случае возникновения риска заражения коронавирусом, дала Международная автомобильная федерация.
«Можно рассмотреть вопрос, стоит ли исключить процедуру стартовой решётки из расписания и начать прогревочный круг из боксов.
Взаимодействие между группами должно быть сведено к минимуму, чтобы уменьшить риск передачи вируса. Там, где взаимодействия не получается избежать, следует соблюдать социальную дистанцию или использовать дополнительные средства индивидуальной защиты для снижения вероятности передачи вируса», — гласит руководство ФИА.
В настоящий момент Формула-1 придерживается традиционного подхода, однако количество персонала на стартовой решётке в любом случае будет сокращено до минимума, сообщает Motosrport.
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