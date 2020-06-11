ФИА и «Феррари» запустили программу поддержки молодых гонщиц

Академия «Феррари» подписала соглашение с ФИА на четырёхлетний срок в рамках проекта по поддержке гонщиц в возрасте 12–16 лет. Цель программы — выступление двух участниц в Формуле-4 в 2022 году.



«Рады сотрудничеству с ФИА в рамках этого проекта. Академия „Феррари“ не просто берёт под опеку лучших гонщиков, но и работает над их культурным, техническим и этическим образованием. Так что мы приняли решение приложить усилия и включить в автоспорт женщин.



Понимаем, женщинам сложнее прогрессировать в данной области, пусть у них и нет границ для участия в гонках, поэтому отозвались на инициативу федерации и уверены, что сможем помочь большому числу девушек стать частью нашего невероятного спорта. Кто знает, может быть, мы снова увидим девушку за рулём болида Формулы-1», — приводит слова Маттиа Бинотто официальный сайт Формулы-1.