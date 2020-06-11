Боттас признался, что у него была постоянная гоночная практика в отличие от других пилотов

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что ему хватало гоночной практики даже в условиях карантина.

«Чувствую, что этот неожиданный перерыв в гонках пошёл на пользу лишь мне. Пилоты редко получают столько свободного времени, и я мог попробовать много разных вещей. Смог сосредоточиться на прогрессе как в плане физической подготовки, так и психологической.

Кроме того, у меня была возможность работать за рулём. Возможно, у других пилотов не было достаточно практики во время карантина, но я занимался картингом, ралли. Делал это еженедельно с момента возвращения из Мельбурна. Так что чувствую себя отлично", — приводит слова финского спортсмена The Race.



Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 5 июля на Гран-при Австрии.