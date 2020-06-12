В Формуле-1 не исключают, что гонки с реверсивной стартовой решёткой появятся в 2021 году

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун не стал исключать, что руководство и участники чемпионата вновь вернутся к обсуждению идеи внедрения гонок с реверсивной стартовой решёткой в 2021 году.

«Идея с гонками с реверсивным стартом будет обсуждаться в 2021 году. Что касается нынешнего сезона, то изменения форматов будут совсем незначительные», — приводит слова функционера официальный сайт Формулы-1.

В преддверии старта сезона Формулы-1 участники чемпионата рассматривали возможность введения квалификационных гонок с реверсивной стартовой решёткой на этапах в Австрии и Великобритании, но в итоге идея не нашла единогласного отклика среди всех команд. Подобную инициативу заблокировали в «Мерседесе».