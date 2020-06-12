«Это ничего не даст «Мерседесу». Ферстаппен решил не участвовать в тестах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял решение отказаться от коротких тестов перед началом сезона-2020, так как не видит в них никакого смысла. Гонщик из Нидерландов также отметил, что конкуренты, которые решили устроить заезды на болидах 2018 года, ничего не выиграют от этого.

«Это ничего не даст «Мерседесу». Я не думаю, что у них будет какое-то преимущество из-за тестов. Нужно ездить на старой машине, именно поэтому я решил этого не делать. Чтобы обрести темп мне не понадобится много времени. Думаю, хватит четырёх-пяти кругов во время пятничной разминки в Австрии», — сказал Макс в эфире немецкого Sky Sports.

В преддверии Гран-при Австрии командам разрешено использовать гоночные автомобили 2018 года для тестов. Многие СМИ сообщили, что «Ред Булл» не сможет воспользоваться этой возможностью, так как их болид RB14 был оснащён двигателем «Рено», и у команды попросту нет работающей версии силовой установки.

Как отмечает Racingnews365, Ферстаппен мог принять участиях в тестах на болиде «Торо Россо» STR13 с силовой установкой «Хонда». Кроме того, у «Ред Булл» всё ещё есть различные старые, работающие автомобили с двигателями «Рено» периода 2010-2013 годов.