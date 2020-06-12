Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Зурер: «Феррари» копировала идею болида «Ред Булл», но не успела понять, как она работает

Зурер: «Феррари» копировала идею болида «Ред Булл», но не успела понять, как она работает
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер рассказал, в чём, по его мнению, кроются главные проблемы нового болида «Феррари».

«Им пришлось уменьшить двигатель из-за ограничений ФИА. Это было отчётливо заметно на предсезонных тестах в Барселоне. Итальянской команде явно не хватало максимальной скорости. Но, главное, у «Скудерии» новая концепция автомобиля с чуть более высокой задней частью. Они скопировали идею у главного дизайнера «Ред Булл» Эдриана Ньюи. В австрийской команде оттачивали эту наработку на протяжении многих лет. Такой автомобиль очень сложно понять. Для этого требуется много опыта и пройденных километров дистанции, которых у «Феррари» не было. Даже самый лучший симулятор не может восполнить этот недостаток», — цитирует Зурера F1-Insider.

Ранее сообщалось, что специалисты «Скудерии» во время паузы нашли способ добавить мощности двигателю, заменив головки цилиндров и создав новое программное обеспечение. Кроме того, «Феррари» подготовит новую версию носового обтекателя, схожую с той, что использует «Ред Булл».

Марко уверен в победе «Ред Булл» на Гран-при Австрии
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020