Алези: Шумахер пришёл в «Феррари» с командой людей, а Феттель — с комбинезоном и шлемом

Бывший гонщик «Феррари» Жан Алези объяснил, почему считает решение Себастьяна Феттеля уйти из «Скудерии» правильным.
«Я ожидал, что Феттель будет выступать в команде ещё год или два, «Скудерия» приняла иное решение. Это, конечно, отличная возможность для Карлоса Сайнса. А мы посмотрим, что будет делает Себ.
Феттель стал чемпионом мира, потому что за ним стояла целая команда, а не просто из-за удачи, как это бывает в спорте. Не забывайте: когда Шумахер пришёл в «Феррари», он взял с собой ключевых руководителей «Бенеттона». И всё равно ему потребовалось пять лет, чтобы выиграть титул. Феттель же пришёл только со шлемом, гоночным комбинезоном и опытом. И это не сработало. Поэтому хорошо, что он уходит. В противном случае Себ рискует репутацией, которую заслужил, завоевав четыре титула», — приводит слова Алези GrandPX.
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