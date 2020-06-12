В Баку объяснили, почему отменили Гран-при Азербайджана Формулы-1

Компания Baku City Circuit прокомментировала решение отменить Гран-при Азербайджана Формулы-1 в 2020 году. Этап вернётся в календарь чемпионата мира в сезоне-2021.



«Сохраняющаяся неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, означает, что компания-промоутер не сможет гарантировать своевременное строительство трека на центральных улицах Баку, тогда как любая попытка организовать гоночный этап сопряжена с риском причинения вреда жизни или здоровью персоналу компании Baku City Circuit и подрядных компаний, вовлеченных в строительные работы.



Кроме того, превентивные меры, направленные странами всего мира на сдерживание глобального распространения COVID-19, оказывают влияние на трансграничные перемещения и ещё больше снижают шансы на проведение гоночного уик-энда в Баку в этом году. Поэтому у нас не осталось иного выбора, кроме как отменить Гран-при Азербайджана Формулы-1 в сезоне 2020 года.



В связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией, ни компания Baku City Circuit, ни Азербайджан как принимающая сторона не понесут какие-либо потери в следствии отмены Гран-при Азербайджана в календаре 2020 года. Взнос за проведение гонки будет перенесен на следующий год», — гласит заявление организаторов.

Официально: Гран-при Формулы-1 в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году