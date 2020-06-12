Хэмилтон — 8-й в списке лучших атлетов XXI века по версии Marca. Ещё 10 гонщиков в топ-100

Испанское издание Marca составило свою версию списка 100 лучших спортсменов-мужчин XXI века. Его возглавил американский пловец Майкл Фелпс. Лучшим из представителей автоспорта оказался гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который занял восьмое место. Всего в топ-100 попали ещё 10 гонщиков.



Топ-100 спортсменов XXI века по версии Marca:

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (лёгкая атлетика)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Коби Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Хэмилтон (Формула-1)

9. Валентино Росси (MotoGP)

10. Криштиану Роналду (футбол)…

12. Марк Маркес (MotoGP)

13. Михаэль Шумахер (Формула-1)…

33. Себастьян Феттель (Формула-1)…

39. Стефан Петерансель (ралли)…

46. Фернандо Алонсо (Формула-1)…

50. Себастьен Лёб (ралли)…

61. Тони Боу (мототриал)

70. Хорхе Лоренсо (MotoGP)…

97. Себастьен Ожье (ралли).