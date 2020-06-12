Германия может принять два этапа Формулы-1, Гран-при России — сместиться на октябрь

Руководство Формулы-1 будет стараться провести больше гонок в Европе, а отменённые Гран-при в Азербайджане, Сингапуре и Японии могут заменить сдвоенным этапом на «Хоккенхаймринге» и уик-эндом на трассе в «Муджелло», утверждает BBC.

Этапы в Германии, скорее всего, пройдут в сентябре. Также в этом месяце может состояться Гран-при Канады. Руководство Ф-1 сейчас прорабатывает этот вопрос. Готовность принять этап уже подтвердили на трассе в «Муджелло». Не исключено, что Гран-при России в таком случае будет перенесён на октябрь.



По-прежнему существует большая неопределённость с этапами в США, Мексике и Бразилии — трёх странах, где вспышки коронавируса являются наиболее масштабными.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.