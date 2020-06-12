Ферстаппен признался, что удивлён решением Феттеля уйти из «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его удивило решение четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть такую команду, как «Феррари».
«Я так же, как и многие, ожидал, что Себастьян будет гоняться за «Феррари» ещё год или два, но ясно, что «Скудерия» выбрала другой путь. Теперь это отличная возможность для Карлоса, а мы посмотрим, что Феттель будет делать в сезоне-2021», — сказал Макс в эфире немецкого Sky Sports.
Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. «Скудерия» уже объявила, что его место в итальянской команде займёт действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс.
Ранее появилась информация, что совет директоров компании Daimler, владеющей командой Формулы-1 «Мерседес», настаивает на заключении контракта с Феттелем на 2021 год.
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