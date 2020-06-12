В Имоле и Канаде рассчитывают принять Гран-при Формулы-1 в 2020 году

Руководство автодрома «Имола» сообщило о завершении всех работ для сохранения лицензии ФИА первой категории, что поможет провести этап Формулы-1 чемпионата мира. Разговоры о возвращении в календарь Ф-1 Гран-при Сан-Марино появились на фоне пандемии коронавируса и отмены нескольких этапов чемпионата мира.

«Мы выполнили все требования ФИА и надеемся, что наша мечта воплотится в жизнь», — приводит слова руководителя автодрома Уберто Сельватико Эстенсе Planet F1.

В то же время новости о возможном проведении этапа Формулы-1 в 2020 году пришли и из Канады. В Монреале по-прежнему рассчитывают организовать Гран-при и надеются перенести его на осень.

Напомним, что пока боссы Формулы-1 опубликовали календарь лишь европейской части чемпионата.