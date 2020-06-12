«Альфа Таури» проведёт съёмочный день на «Имоле», «Рено» — тесты на «Ред Булл Ринг»

Руководство «Альфа Таури» планирует провести съёмочный день на автодроме «Имола», сообщает GPblog. Пилоты смогут поработать за рулём нового болида. Традиционно съёмочный день позволит преодолеть гонщикам не более 100 км дистанции. Конкретной даты в «Альфа Таури» ещё не выбрали, но ожидается, что заезды пройдут в предпоследнюю неделю июня.

Подготовка к старту сезона идёт и в «Рено». Французская команда проведёт тесты на автодроме «Ред Булл Ринг». У пилотов будет возможность поработать за рулём машины образца 2018 года.

16 июня на трассу выедет Даниэль Риккардо, а 17 июня за руль сядет новобранец команды Эстебан Окон.

Напомним, что сезон Формулы-1 примет старт 5 июля. На автодроме «Ред Булл Ринг» пройдёт Гран-при Австрии.