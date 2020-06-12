В Формуле-1 рассказали о вариантах церемонии награждения в условиях карантина
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, как будет проходить церемония награждения пилотов после завершения гонок в условиях карантина. Функционер подчеркнул, что традиционное вручение наград на подиуме пока невозможно.
«Процедура награждения на подиуме сейчас невозможна. Но мы рассматриваем возможность организации чего-то подобного на стартовой решётке. Один из вариантов — ставить машины на трассе, а пилоты будут стоять перед ними. Мы не сможем вручать награды, так как непосредственный контакт исключён, но работаем и и планируем процедуры», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.
Напомним, первая гонка сезона-2020 состоится на автодроме «Ред Булл Ринг». Гран-при Австрии состоится 5 июля.
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