В Формуле-1 рассказали о вариантах церемонии награждения в условиях карантина

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, как будет проходить церемония награждения пилотов после завершения гонок в условиях карантина. Функционер подчеркнул, что традиционное вручение наград на подиуме пока невозможно.

«Процедура награждения на подиуме сейчас невозможна. Но мы рассматриваем возможность организации чего-то подобного на стартовой решётке. Один из вариантов — ставить машины на трассе, а пилоты будут стоять перед ними. Мы не сможем вручать награды, так как непосредственный контакт исключён, но работаем и и планируем процедуры», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

Напомним, первая гонка сезона-2020 состоится на автодроме «Ред Булл Ринг». Гран-при Австрии состоится 5 июля.