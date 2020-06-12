Приобретение «Брауна» обошлось «Даймлеру» в $ 176 млн

Концерн «Даймлер» приобрёл команду Формулы-1 «Браун» в 2009 году. Согласно опубликованным изданием Forbes данным, полная покупка команды прошла в несколько этапов и обошлась компании в $ 176 млн.
Так, в конце 2009 года «Даймлер» приобрёл 45% акций «Брауна», стоивших $ 98,5 млн. Тогда же ещё 30% акций достались инвестиционному фонду Aabar Investments в Абу-Даби, а оставшаяся часть осталась во владении боссов «Брауна» Росса Брауна и Ника Фрая.
В марте 2011 года акции Брауна и Фрая были выкуплены. «Даймлер» нарастил свою долю до 60% и выложил тогда ещё $ 25,5 млн.
А уже в декабре 2012 года «Даймлер» выкупил долю Aabar Investments, заплатив за неё $ 51,7 млн, и, таким образом, компания стала единоличным держателем всех акций. На все эти сделки в общей сложности ушло $ 176 млн.
Отметим, что уже в 2013 году «Даймлер» потерял статус единоличного владельца акций. 30% акций команды было выкуплено боссом «Мерседеса» Тото Вольфом, а ещё 10% — Ники Лаудой. После смерти Лауды его семья вернула все акции во владение «Даймлер».
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