Сергей Карякин — об участии в следующем «Дакаре»: с финансированием есть сложности

Чемпион «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин поделился мнением об изменениях в формате «Дакара» в 2021 году.



«Теперь каждый день будут выдавать дорожные книги сразу перед стартом. Это нас не пугает, стало только лучше. Главное, чтобы организаторы не допускали таких ошибок, как в прошлом году. Тогда были грубые ошибки при написании роудбука, и это приводило к катастрофическим потерям времени. Но ведь это не проблема гонщиков. Надеюсь, в этом году они смогут детальнее проработать роудбуки.



«Дакар» на территории одной страны? Это не очень здорово. С другой стороны, Саудовская Аравия сильно меняется на протяжении всей территории, там есть что показать гонщикам, и это не станет проблемой. Видно, что организаторы увели гонку подальше от песков. Это связано напрямую с травмами и трагическими случаями на прошлом «Дакаре». Считаю, это правильное решение. В дюнах, конечно, поинтереснее, но, когда все сильнейшие гонщики едут на пределе, это опасно. Гонки – это мастерство и умение подготовить машину, а не удача.



Организаторы — молодцы. Несмотря на пандемию, смогли проработать и показать маршрут. Очень хочется поехать на «Дакар», но в нынешних условиях трудно об этом думать из-за сложностей с финансированием. Можем обеспечить команду зарплатой сами, но баснословного бюджета на участие в гонках просто нет", — приводит слова Карякина его пресс-служба.