Финал пятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 с участием пилотов «КАМАЗ-мастера»

Сегодня в 18:00 по московскому времени начнётся финал пятого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах пятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 приняло участие более 4000 человек, что является рекордными цифрами как для турнира, так и для симрейсинга России в целом.



В финале помимо симрейсеров примут участие известные гонщики:

• победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар;

• звёздный состав спортивной команды «КАМАЗ-мастер» — Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников;

• два профессиональных инструктора Porsche Experience Center Russia — Станислав Аксенов и Илья Каменский.



Прямая трансляция финала начнётся в официальной группе турнира «VK». Комментировать финальную трансляцию будет известный тележурналист Владимир Башмаков.

Гостями студии и участниками финала станут главные симрейс-блогеры России – Евгений Sonchyk и Дмитрий OnePointReviews.



Участники финала пятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут соревноваться на немецкой трассе «Хоккенхаймринг». Официальный автомобиль гонки – Porsche 911 RSR.