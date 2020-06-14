Финал пятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 с участием пилотов «КАМАЗ-мастера»

Сегодня в 18:00 по московскому времени начнётся финал пятого этапа Всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020. В отборочных заездах пятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 приняло участие более 4000 человек, что является рекордными цифрами как для турнира, так и для симрейсинга России в целом.
В финале помимо симрейсеров примут участие известные гонщики:
• победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар;
• звёздный состав спортивной команды «КАМАЗ-мастер» — Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников;
• два профессиональных инструктора Porsche Experience Center Russia — Станислав Аксенов и Илья Каменский.
Прямая трансляция финала начнётся в официальной группе турнира «VK». Комментировать финальную трансляцию будет известный тележурналист Владимир Башмаков.
Гостями студии и участниками финала станут главные симрейс-блогеры России – Евгений Sonchyk и Дмитрий OnePointReviews.
Участники финала пятого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут соревноваться на немецкой трассе «Хоккенхаймринг». Официальный автомобиль гонки – Porsche 911 RSR.
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