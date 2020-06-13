Вольф: разделение на первого и второго пилотов не работает

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что разделение в командах на первого и второго пилота не работает должным образом. Вольф заявил, что и у Льюиса Хэмилтона, и у Валттери Боттаса в начале сезона есть равные шансы и равный статус. По мнению Вольфа, разделение ролей должно происходить естественным путём, в зависимости от результатов.



«У обоих пилотов всегда равный статус в начале года. Хотим предложить обоим нашим пилотам возможность выиграть чемпионат мира.



Допустим, молодой Александер Албон тоже хотел бы сделать себе имя. Никогда не стоит считать, что разделение на первого и второго номера сработает, поскольку у каждого пилота есть амбиции и желание выиграть. В противном случае они бы не были пилотами Формулы-1», — приводит слова Тото Вольфа Nextgen-Auto.