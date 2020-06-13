Квят признался, что иногда ему снится, как он пилотирует болид

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему снятся гонки. Квят сказал, что иногда просыпается утром и продолжает переключать передачи на руле и только потом осознаёт, что он не в машине.
Кроме того, Квят дал несколько советов гитаристу Саймону Нилу, который примет участие в виртуальном Гран-при Канады в составе «Альфа Таури» в ближайшие выходные.
«Если самостоятельно начинаешь переключать передачи вверх и вниз, ты сделал большой шаг и это хорошая работа. Если снизишь уровень помощи трекшн-контроля до среднего, это поможет быть быстрее. Если его выключишь, получишь много нового опыта.
Когда просыпаюсь утром, пальцы продолжают переключать передачи вверх и вниз, а уже потом понимаю, что я не в машине.
Да, иногда действительно снятся гонки, особенно когда много гоняюсь. Иногда прохожу во сне квалификационный круг. Иногда пилотируешь во сне просто ужасно и никого не можешь обогнать, а иногда едешь лучше, чем когда-либо. Сны отличаются друг от друга», — сказал Даниил Квят в беседе с гитаристом Саймоном Нилом, опубликованной на официальном YouTube-канале «Альфа Таури».
- 13 июня 2020
-
16:36
-
15:52
-
15:01
-
13:52
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
-
17:00
-
15:52
-
14:00
-
12:51
-
12:15
-
12:05
-
11:21
-
10:33
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
01:11
- 11 июня 2020
-
23:58
-
22:57
-
21:58
-
20:34
-
20:13
-
19:02
-
17:59
-
16:45