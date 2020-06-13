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Квят признался, что иногда ему снится, как он пилотирует болид

Квят признался, что иногда ему снится, как он пилотирует болид
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему снятся гонки. Квят сказал, что иногда просыпается утром и продолжает переключать передачи на руле и только потом осознаёт, что он не в машине.

Кроме того, Квят дал несколько советов гитаристу Саймону Нилу, который примет участие в виртуальном Гран-при Канады в составе «Альфа Таури» в ближайшие выходные.

«Если самостоятельно начинаешь переключать передачи вверх и вниз, ты сделал большой шаг и это хорошая работа. Если снизишь уровень помощи трекшн-контроля до среднего, это поможет быть быстрее. Если его выключишь, получишь много нового опыта.

Когда просыпаюсь утром, пальцы продолжают переключать передачи вверх и вниз, а уже потом понимаю, что я не в машине.

Да, иногда действительно снятся гонки, особенно когда много гоняюсь. Иногда прохожу во сне квалификационный круг. Иногда пилотируешь во сне просто ужасно и никого не можешь обогнать, а иногда едешь лучше, чем когда-либо. Сны отличаются друг от друга», — сказал Даниил Квят в беседе с гитаристом Саймоном Нилом, опубликованной на официальном YouTube-канале «Альфа Таури».

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