В «Рено» запустили продажи защитных масок в цветах команды

Команда «Рено» объявила о старте продаж защитных масок в цветах команды, сообщает пресс-служба коллектива на официальной странице команды в «Твиттере».

Защитные маски за последние месяцы стали товаром первой необходимости, что связано с пандемией коронавируса. На сайте магазина «Рено» видно, что упаковка из 10 масок стоит € 49,99, а комплект из 5 масок — € 24,95 евро. При покупке одной маски придётся заплатить € 4,99.

Фото защитной маски можно увидеть на странице «Рено» в социальной сети «Твиттер».

Напомним, старт сезона Формулы-1 был перенесён почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Гран-при Австрии, запланированный на 5 июля, пройдёт при определённых мерах безопасности, связанных с карантином.