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Хэмилтон выступил в защиту быков и призвал остановить обучение тореадоров

Хэмилтон выступил в защиту быков и призвал остановить обучение тореадоров
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с резкой критикой традиционного испанского развлечения — корриды. Британец призвал закрыть школы тореадоров.

«Это отвратительно. Дети в Испании учатся пыткам и убийству быков с четырнадцати лет. Просим министра образования Испании немедленно закрыть школы для обучения тореадоров. Вы можете помочь, поделившись ссылкой на петицию PETA, главной организации, которая следит за правами животных», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, британец отличается гуманизмом и частыми призывами к защите окружающей среды. Льюис Хэмилтон активно продвигает идеи вегетарианства и отмечает, что соответствующая диета идёт ему на пользу.

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