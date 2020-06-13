Хэмилтон выступил в защиту быков и призвал остановить обучение тореадоров
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с резкой критикой традиционного испанского развлечения — корриды. Британец призвал закрыть школы тореадоров.
«Это отвратительно. Дети в Испании учатся пыткам и убийству быков с четырнадцати лет. Просим министра образования Испании немедленно закрыть школы для обучения тореадоров. Вы можете помочь, поделившись ссылкой на петицию PETA, главной организации, которая следит за правами животных», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, британец отличается гуманизмом и частыми призывами к защите окружающей среды. Льюис Хэмилтон активно продвигает идеи вегетарианства и отмечает, что соответствующая диета идёт ему на пользу.
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