Ферстаппен: Феттель — в «Ред Булл»? Это не моё решение
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал оценивать вероятность прихода в команду четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
«Феттель — в «Ред Булл»? Это не моё решение. В конце концов всё определяют Кристиан Хорнер и Хельмут Марко. Но мы, по крайней мере, не обсуждали возможный приход Себастьяна в команду», — приводит слова Макса Racingnews365.
Напомним, Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона-2020. В Маранелло его заменит Карлос Сайнс. Место испанца в «Макларене» достанется Даниэлю Риккардо.
По слухам, по итогам сезона Феттель может объявить об уходе из спорта или покинуть Формулу-1 на один год. На данный момент наиболее реальный вариант для него — контракт с «Рено».
- 13 июня 2020
-
22:35
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:59
-
17:36
-
16:36
-
15:52
-
15:01
-
13:52
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
-
17:00
-
15:52
-
14:00
-
12:51
-
12:15
-
12:05
-
11:21
-
10:33
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
01:11
- 11 июня 2020
-
23:58
-
22:57
Партнерский контент