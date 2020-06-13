Ферстаппен: Феттель — в «Ред Булл»? Это не моё решение

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал оценивать вероятность прихода в команду четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Феттель — в «Ред Булл»? Это не моё решение. В конце концов всё определяют Кристиан Хорнер и Хельмут Марко. Но мы, по крайней мере, не обсуждали возможный приход Себастьяна в команду», — приводит слова Макса Racingnews365.

Напомним, Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона-2020. В Маранелло его заменит Карлос Сайнс. Место испанца в «Макларене» достанется Даниэлю Риккардо.

По слухам, по итогам сезона Феттель может объявить об уходе из спорта или покинуть Формулу-1 на один год. На данный момент наиболее реальный вариант для него — контракт с «Рено».