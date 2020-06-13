Леклер назвал некорректными оценки гонщиков в игре F1 2020

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не считает оценки пилотов симулятора F1 2020 от Codemasters правильными. По словам монегаска, гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, опередивший в рейтинге только Антонио Джовинацци и Николаса Латифи, получил незаслуженно низкий балл.
«На мой взгляд, эти оценки не совсем корректные. К примеру, Джордж Расселл оценивается слишком низко. Если бы он получил достойную машину, он бы демонстрировал один уровень с топ-соперниками», — сказал Леклер в эфире на своей странице в Twitch.
Джордж Расселл в упомянутом рейтинге получил лишь 75 баллов. Что касается Леклера, то сам Шарль по версии симулятора F1 2020 от Codemasters уступает напарнику по команде Себастьяну Феттелю, а также обоим пилотам «Мерседеса» и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
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