Алонсо разрешили вернуться в виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана»

Организаторы виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» разрешили вернуться на трассу двукратному чемпиону мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и остальным членам экипажа, сообщает Motorsport.

Гонка была прервана красными флагами в связи с техническими проблемами, и в момент её возобновления организаторы допустили к соревнованиям Алонсо. На данный момент его экипаж значительно отстаёт от лидеров.

Напомним, испанец сошёл с дистанции менее чем через час после старта. У него закончилось топливо, что стало следствием штрафа и невозможности заправить машину вовремя. Сам Алонсо объяснял сход как человеческим фактором, так и багом в самой игре.

В виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана» принимают участие множество бывших и действующих пилотов Ф-1.