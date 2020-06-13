Алонсо разрешили вернуться в виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана»
Организаторы виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» разрешили вернуться на трассу двукратному чемпиону мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и остальным членам экипажа, сообщает Motorsport.
Гонка была прервана красными флагами в связи с техническими проблемами, и в момент её возобновления организаторы допустили к соревнованиям Алонсо. На данный момент его экипаж значительно отстаёт от лидеров.
Напомним, испанец сошёл с дистанции менее чем через час после старта. У него закончилось топливо, что стало следствием штрафа и невозможности заправить машину вовремя. Сам Алонсо объяснял сход как человеческим фактором, так и багом в самой игре.
В виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана» принимают участие множество бывших и действующих пилотов Ф-1.
- 14 июня 2020
-
00:27
- 13 июня 2020
-
23:43
-
22:35
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:59
-
17:36
-
16:36
-
15:52
-
15:01
-
13:52
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
-
17:00
-
15:52
-
14:00
-
12:51
-
12:15
-
12:05
-
11:21
-
10:33
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
01:11
Партнерский контент