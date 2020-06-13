Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо разрешили вернуться в виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана»

Алонсо разрешили вернуться в виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана»
Авто / Формула-1 0

Организаторы виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» разрешили вернуться на трассу двукратному чемпиону мира Формулы-1 Фернандо Алонсо и остальным членам экипажа, сообщает Motorsport.

Гонка была прервана красными флагами в связи с техническими проблемами, и в момент её возобновления организаторы допустили к соревнованиям Алонсо. На данный момент его экипаж значительно отстаёт от лидеров.

Напомним, испанец сошёл с дистанции менее чем через час после старта. У него закончилось топливо, что стало следствием штрафа и невозможности заправить машину вовремя. Сам Алонсо объяснял сход как человеческим фактором, так и багом в самой игре.

В виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана» принимают участие множество бывших и действующих пилотов Ф-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020