Риккардо: я вхожу в группу топ-пилотов

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо убеждён, что он принадлежит к той группе гонщиков, в которой каждый при наличии соответствующей техники может претендовать на победы. Австралиец считает себя топ-пилотом.
«В каждом виде спорта существует группа людей, в которой у каждого есть достаточный талант, чтобы победить в любой день. Формула-1 не является исключением в этом плане. Мне кажется, что несколько гонщиков нашего чемпионата смогли бы побеждать в болиде Льюиса Хэмилтона и претендовать на титул.
Я вхожу в группу таких пилотов. Только несколько человек способны выжимать из машины максимум и бороться за первые места, но для этого нужен соответствующий болид. В такой группе важен не столько темп, сколько умение показывать сильные выступления в каждой гонке. Лишь немногие из нас способны победить в любой день", — приводит слова австралийца Speedweek.
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