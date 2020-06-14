Уэббер считает, что Алонсо не стоит возвращаться в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что двукратному чемпиону мира Ф-1 Фернандо Алонсо не стоит возобновлять карьеру в «Больших призах». По словам австралийца, Фернандо давно прошёл пик карьеры и не сможет бороться за высокие места.
«Буду удивлён, если он вернётся. Мы знаем Фернандо, и он экстраординарный пилот. У него была невероятная карьера, но он уже не на пике. Ему будет сложнее делать то, что он делал в прошлом.
Его цель? Подписать трёхлетний контракт или прийти в команду на один год и тогда команде вскоре придётся искать замену? В чём смысл?
Да, он сможет показать 90% возможностей, но он всегда настраивается на победу. Покинул Формулу-1, потому что мог вести борьбу лишь в середине пелотона. Он уходил, потому что не мог бороться за подиумы. Но сейчас не вижу команды, с которой он мог бы бороться за места в топ-3", — приводит слова Уэббера Planet F1.
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