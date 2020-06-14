Эксперт: Риккардо ничему не научился в «Рено»
Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой считает, что переход в «Макларен» не поможет Даниэлю Риккардо побороться в будущем за титул. Плой считает, что австралийский гонщик совершенно ничему не научился за время, проведённое в составе «Рено».
«Есть ли у Риккардо шансы побороться за титул в „Макларене“? Конечно, нет. Он ничему не научился в „Рено“. Он просто сделал шаг назад, так что не верю в его перспективы.
Ситуация говорит о многом в плане того, как идут дела у Сириля Абитебуля и „Рено“. У меня с ними действительно не самые лучшие отношения, и я сам в большой степени виноват в этом. Но, похоже, у них всё идёт не лучшим образом. Не нужно пытаться пнуть того пилота, который от вас уходит», — приводит слова Плоя GPBlog.
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