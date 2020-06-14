Бывший инженер «Рено»: Алонсо — кандидат номер один на место в команде
Бывший инженер «Рено» Исаак Прада считает, что Фернандо Алонсо является кандидатом номер один на место в составе французской команды.
«Фернандо, без сомнения, кандидат номер один на место в „Рено“. Алонсо является главным кандидатом по многим причинам, среди которых есть эмоциональный фактор и то, что он является пилотом, который выиграл больше всех титулов с французской командой. Если видите возможность, у которой есть потенциал, то вы согласитесь. Сейчас „Рено“ — команда с отличным бюджетом, у них серьёзные намерения.
Алонсо — великий пилот. Способен ехать быстрее других пилотов на две-три десятые доли секунды. Боролся за титул, когда в его распоряжении не было болида, способного на это», — приводит слова Прады La Voz de Asturias.
- 14 июня 2020
-
20:49
-
19:52
-
18:13
-
18:02
-
17:45
-
16:58
-
15:45
-
14:15
-
12:59
-
11:59
-
10:48
-
09:57
-
00:27
- 13 июня 2020
-
23:43
-
22:35
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:59
-
17:36
-
16:36
-
15:52
-
15:01
-
13:52
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
Партнерский контент