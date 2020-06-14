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Бывший инженер «Рено»: Алонсо — кандидат номер один на место в команде

Бывший инженер «Рено»: Алонсо — кандидат номер один на место в команде
Авто / Формула-1 0

Бывший инженер «Рено» Исаак Прада считает, что Фернандо Алонсо является кандидатом номер один на место в составе французской команды.

«Фернандо, без сомнения, кандидат номер один на место в „Рено“. Алонсо является главным кандидатом по многим причинам, среди которых есть эмоциональный фактор и то, что он является пилотом, который выиграл больше всех титулов с французской командой. Если видите возможность, у которой есть потенциал, то вы согласитесь. Сейчас „Рено“ — команда с отличным бюджетом, у них серьёзные намерения.

Алонсо — великий пилот. Способен ехать быстрее других пилотов на две-три десятые доли секунды. Боролся за титул, когда в его распоряжении не было болида, способного на это», — приводит слова Прады La Voz de Asturias.

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