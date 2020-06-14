Минарди: Алонсо не следует возвращаться в Формулу-1
Джанкарло Минарди, бывший владелец одноимённой команды Формулы-1, выразил мнение, что Фернандо Алонсо не следует возвращаться в Формулу-1. По мнению Минарди, Алонсо вряд ли привлекает перспектива выступать за рулём посредственной машины.
«Думаю, Алонсо не следует возвращаться в Формулу-1. В любом случае, у него нет шансов оказаться в топ-команде. Если он и вернётся, то только за руль посредственного болида. Фактически будет выступать только ради участия. Вряд ли Фернандо привлекает такая перспектива», — приводит слова Минарди RacingNews365.
Ранее в СМИ появились слухи о возможном возвращении Алонсо в состав команды «Рено», с которой он выиграл два чемпионских титула. Алонсо может заменить в составе французской команды Даниэля Риккардо.
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