Расселл выиграл виртуальный Гран-при Канады, Гасли получил дисквалификацию

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в доминирующем стиле выиграл виртуальный Гран-при Канады. Расселл завоевал поул-позишен и одержал уверенную победу, четвёртую подряд. Вторым финишировал Александер Албон на «Ред Булл», третьим к финишу пришёл Эстебан Гутьеррес на «Мерседесе».



Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли был дисквалифицирован за многочисленные срезки поворотов.



Напомним, Шарль Леклер и Ландо Норрис решили не участвовать в гонке — оба принимали участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Джордж Расселл благодаря этой победе стал чемпионом виртуального чемпионата Формулы-1.



Виртуальный Гран-при Канады



1. Джордж Расселл («Уильямс»)

2. Александер Албон («Ред Булл»)

3. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

4. Кайо Коллет («Рено»)

5. Бенджамин Дэли («Макларен»)

6. Чжоу Гуанью («Рено»)Пьетро Фиттипальди («Хаас»)

7. Николас Латифи («Уильямс»)

8. Каллум Айлотт («Феррари»)

9. Энтони Дэвидсон («Мерседес»)

10. Дэвид Шумахер («Рейсинг Пойнт»).