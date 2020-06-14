Расселл: я стал чемпионом серии. Ура!
Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание титула в виртуальной серии гонок Формулы-1 на платформе F1 2019.
«Может быть, это и не были настоящие гонки, но мне понравилось бороться за победу. Этих ощущений будет не хватать. Виртуальные гонки мне понравились больше, чем ожидал. Чем бы ты ни занимался, этому нужно отдаваться полностью. Я стал чемпионом серии. Ура!» — написал в своём «твиттере» Джордж Расселл.
Напомним, Расселл выиграл четыре гонки подряд и уверенно одержал общую победу в серии. Перед финальной гонкой математические шансы на титул были у пилота «Феррари» Шарля Леклера, но он отказался от участия в виртуальном Гран-при Канады в угоду виртуальным «24 часам Ле-Мана».
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