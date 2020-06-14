Норрис рассказал о трудностях, с которыми столкнутся пилоты после возобновления сезона Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что пилоты столкнутся с трудностями в вопросе физической подготовки после возобновления сезона.
«Думаю, всем пилотам будет сложно. Но, мне кажется, мы хороши в своём деле и нам потребуется всего несколько кругов, чтобы вернуть привычные ощущения за рулём. Гораздо труднее будет участвовать в трёх Гран-при за три недели. Будет тяжело физически. Для гонщиков это станет серьёзным испытанием, поскольку количество тренировок не будет иметь значения — за рулём болида тело испытывает серьёзную нагрузку, которую сложно воссоздать иначе. Можно сколько угодно тренироваться, но тело не сумеет приспособиться к тому, что в каждом повороте будет подвергаться огромным перегрузкам», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.
- 15 июня 2020
-
00:51
- 14 июня 2020
-
23:54
-
22:58
-
21:27
-
20:49
-
19:52
-
18:13
-
18:02
-
17:45
-
16:58
-
15:45
-
14:15
-
12:59
-
11:59
-
10:48
-
09:57
-
00:27
- 13 июня 2020
-
23:43
-
22:35
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:59
-
17:36
-
16:36
-
15:52
-
15:01
-
13:52
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55