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Норрис рассказал о трудностях, с которыми столкнутся пилоты после возобновления сезона Ф-1

Норрис рассказал о трудностях, с которыми столкнутся пилоты после возобновления сезона Ф-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что пилоты столкнутся с трудностями в вопросе физической подготовки после возобновления сезона.

«Думаю, всем пилотам будет сложно. Но, мне кажется, мы хороши в своём деле и нам потребуется всего несколько кругов, чтобы вернуть привычные ощущения за рулём. Гораздо труднее будет участвовать в трёх Гран-при за три недели. Будет тяжело физически. Для гонщиков это станет серьёзным испытанием, поскольку количество тренировок не будет иметь значения — за рулём болида тело испытывает серьёзную нагрузку, которую сложно воссоздать иначе. Можно сколько угодно тренироваться, но тело не сумеет приспособиться к тому, что в каждом повороте будет подвергаться огромным перегрузкам», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.

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