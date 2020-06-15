Ферстаппен заказал у «Феррари» спорткар за € 1,6 млн

Макс Ферстаппен во время вынужденной паузы в Формуле-1 решил приобрести новый автомобиль, его выбор пал на Ferrari Monza SP2. Пилоту «Ред Булл» придётся серьёзно раскошелиться, так как ориентировочная стоимость спорткара составляет 1,6 млн евро, утверждает GPBlog.
Ферстаппен — не первая знаменитость, кто покупает Monza SP2. Ранее владельцами аналогичного спорткара стали шведский футболист Златан Ибрагимович и звёздный шеф-повар Гордон Рамзи.
Макс сделал предзаказ, теперь ему остаётся дождаться, когда его новый автомобиль доставят из Маранелло в Монако. Monza SP2 оснащён 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 810 лошадиных сил.
Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года. За пять сезонов он набрал 948 очков, 31 раз поднимался на подиум и одержал победы в 8 гонках. Кроме того, на его счету два поула и 4 быстрейших круга.
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