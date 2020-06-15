«Для гоночной лицензии не нужны мозги?» В Испании ответили Хэмилтону на слова о корриде

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон выступил с резкой критикой корриды, чем вызвал гнев на родине этого развлечения – Испании.



«Мистер Хэмилтон не любит корриду. И что? Прежде чем критиковать чью-то культуру, вы должны хотя бы немного узнать о чём говорите», — заявил известный испанский тореадор Кайетано Ривера, его слова приводит GrandPX.

Кайетано поддержал его брат Франциско Риверо, он отметил: «Я вижу в этом нападение на Испанию и отсутствие уважения к жителям нашей страны, её традициям. Он не минуты из своей жизни не потратил, чтобы посетить школу корриды и посмотреть, чему там учат».

Наконец, испанский писатель и телеведущий Фернандо Санчес-Драго сказал о Хэмилтоне: «Неужели для получения гоночной лицензии не требуется минимум мозгов?».