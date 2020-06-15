«Феррари» обновит к Австрии только мотор, аэродинамических новинок не будет

Команда «Феррари» подготовит к Гран-при Австрии обновлённую версию силовой установки, однако запланированные аэродинамические новинки появятся на болидах «Скудерии» позже, сообщает итальянская версия Motorsport.



«Силовая установка «Феррари» спецификации 062/2 дебютирует в Австрии и уже прошла проверки на надежность. Версия 062/1, использовавшаяся на предсезонных тестах, в гонках не появится. Мотор «Феррари» получит прибавку примерно на 15 лошадиных сил, по сравнению с тем, что стоял на болидах «Скудерии» в Испании.

В Австрии не будет всех модификаций, особенно аэродинамических, поэтому можно ожидать, что «Феррари» по-прежнему будут третьей командой по скорости, но она сможет приблизиться к «Мерседесу». Ожидается, что ей удастся отыграть 2-3 десятых с круга. Аэродинамические модификации передней части SF1000 будут представлены позже», — говорится в техническом отчёте.