Экклстоун считает, что «Феррари» не даст Феттелю выиграть титул в сезоне-2020

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Феррари» не даст четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю взять титул в сезоне-2020, даже если у него будет такая возможность.

«Себастьян должен взять годичный отпуск, а затем сконцентрироваться на возвращении в сезоне-2022. У Вольфа есть всё, что нужно в «Мерседесе», так почему же он должен хотеть получить Феттеля, когда у него в кармане суперзвезда в лице Льюиса Хэмилтона? К тому же Тото продвигал Валттери Боттаса и Джорджа Расселла в течение многих лет.



Я не считаю «Феррари» фаворитом этого сезона. Но даже если бы они были на одном уровне с «Мерседесом» и «Ред Булл», почему «Скудерия» должна быть заинтересована, чтобы Феттель взял титул? Зачем им, чтобы покидающих команду Себ победил парня, который будет с ними в течение многих лет? В этом нет никакого смысла», — приводит слова Экклстоуна Nextgen-Auto.