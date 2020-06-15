Экклстоун считает, что «Феррари» не даст Феттелю выиграть титул в сезоне-2020

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Феррари» не даст четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю взять титул в сезоне-2020, даже если у него будет такая возможность.
«Себастьян должен взять годичный отпуск, а затем сконцентрироваться на возвращении в сезоне-2022. У Вольфа есть всё, что нужно в «Мерседесе», так почему же он должен хотеть получить Феттеля, когда у него в кармане суперзвезда в лице Льюиса Хэмилтона? К тому же Тото продвигал Валттери Боттаса и Джорджа Расселла в течение многих лет.
Я не считаю «Феррари» фаворитом этого сезона. Но даже если бы они были на одном уровне с «Мерседесом» и «Ред Булл», почему «Скудерия» должна быть заинтересована, чтобы Феттель взял титул? Зачем им, чтобы покидающих команду Себ победил парня, который будет с ними в течение многих лет? В этом нет никакого смысла», — приводит слова Экклстоуна Nextgen-Auto.
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