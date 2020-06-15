В Бахрейне готовы провести гонку Формулы-1 по «почти овальной» трассе

Организаторы Гран-при Бахрейна прокомментировали идею спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна о проведении на трассе «Сахир» гонки по «почти овальной» конфигурации. Именно эту терминологию использовал функционер, когда говорил о возможности сдвоенного этапа в Персидском заливе.



«Мы были удивлены комментариям Росса. Некоторое время назад они сказали, что хотят, чтобы на нашей трассе прошло несколько гонок. Это единственная просьба, которую я получил официально от руководства Ф-1. Мы сказали, что можем изучить эту возможность.



Что касается идеи альтернативной конфигурации, то, учитывая детали, которые предложил Браун, это интересно, и это выполнимо», — заявил шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, его слова приводит Motorsport.



Ранее в Сети появилось любительское видео с симуляцией круга на подобной конфигурации.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице WTF1 в «Инстаграме».