Ферстаппен и Албон могут провести тесты на старой «Торо Россо» 25 июня в Имоле
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может принять участие в тестах в Имоле на старой версии болида «Торо Россо», сообщает RacingNews365. По информации источника, Макс Ферстаппен и Александер Албон проведут тестовый день на автодроме в Имоле 25 июня.
Ранее Ферстаппен сообщал, что не видит смысла в предсезонных коротких тестах, однако командам необходимо отработать гоночные протоколы, включая соблюдение социальной дистанции во время работы.
В преддверии Гран-при Австрии командам разрешено использовать гоночные автомобили 2018 года для тестов. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» не сможет воспользоваться этой возможностью, так как их болид RB14 был оснащён двигателем «Рено», и у команды попросту нет работающей версии силовой установки.
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