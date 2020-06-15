Главный моторист «Мерседеса» покинет команду

Глава подразделения мотористов «Мерседеса» Энди Коуэлл покинет эту должность в следующем месяце, сообщает официальный сайт команды. Сообщается, что Коуэлл сообщил команде о решении уйти ещё в январе и продолжит формально исполнять эту должность до июля.
Обязанности Энди Коуэлла на себя возьмут сразу четыре специалиста — Хайуэлл Томас, Адам Олсопп, Ричард Стивенс и Роланд Боллхаус. При этом окончательно Коуэлл покинет «Мерседес» только в 2021 году, до этого момента он будет работать вместе с Хайуэллом Томасом, чтобы облегчить команде смену структуры.
Ответственность за силовую установку Формулы-1 будет возложена именно на Хайуэлла Томаса. Адам Олсопп будет работать над проектом дорожного двигателя. При этом Пьер Годофф продолжит работу с электродвигателем для Формулы-Е.
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