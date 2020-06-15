Жан Тодт: без хорошей машины выиграть не смогли ни Феттель, ни Алонсо, ни Шумахер

Президент ФИА Жан Тодт поделился мнением о ситуации в команде «Феррари».



«Себастьян Феттель — очень талантливый гонщик, но у него пока нет болида на 2021 год. Я надеюсь, что он останется в Формуле-1.



Автоспорт — сочетание человека, машины и команды. Единственное, что может сработать, — это если объединить всё это. Без одного из этих элементов остальные не сработают.



Без хорошей машины выиграть не смогли ни Феттель, ни Алонсо. Себастьян выиграл, когда у него была конкурентоспособная машина. То же самое можно сказать о Шумахере. Когда он пришёл в „Феррари“ в 1996 году, ему пришлось ждать до 2000 года, чтобы взять титул. Если у вас есть талант, но у вас нет средств, команды, надёжности, то победить вы не сможете.



Михаэль? Я всегда молюсь за него», — приводит слова Тодта Corriere dello Sera.