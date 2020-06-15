Стали известны характеристики двигателей в игре F1 2020. У «Хонды» худшие характеристики

Стали известны характеристики двигателей в игре F1 2020. Напомним, в игре будет возможность создать собственную команду Формулы-1.



Характеристики двигателей в своём «твиттере» опубликовал менеджер киберспортивной команды «Альфа Ромео» Аарав Амин.

Характеристики двигателей в игре F1 2020 Фото: «Твиттер» Аарава Амина

Двигатели будут обладать двумя характеристиками — производительность и стойкость (надёжность).



Лучшим двигателем является «Феррари» с показателями 94 в производительности и 97 в надёжности. Второе место у «Мерседеса»: 89 — показатель производительности, 93 — надёжности.



«Рено» занимает третью строчку: производительность — 87, надёжность — 79. Худшим двигателем является «Хонда»: производительность — 86, надёжность — 76.

Напомним, ранее были опубликованы характеристики всех пилотов.