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Стали известны характеристики двигателей в игре F1 2020. У «Хонды» худшие характеристики

Стали известны характеристики двигателей в игре F1 2020. У «Хонды» худшие характеристики
Авто / Формула-1 0

Стали известны характеристики двигателей в игре F1 2020. Напомним, в игре будет возможность создать собственную команду Формулы-1.

Характеристики двигателей в своём «твиттере» опубликовал менеджер киберспортивной команды «Альфа Ромео» Аарав Амин.

Характеристики двигателей в игре F1 2020

Характеристики двигателей в игре F1 2020

Фото: «Твиттер» Аарава Амина

Двигатели будут обладать двумя характеристиками — производительность и стойкость (надёжность).

Лучшим двигателем является «Феррари» с показателями 94 в производительности и 97 в надёжности. Второе место у «Мерседеса»: 89 — показатель производительности, 93 — надёжности.

«Рено» занимает третью строчку: производительность — 87, надёжность — 79. Худшим двигателем является «Хонда»: производительность — 86, надёжность — 76.

Напомним, ранее были опубликованы характеристики всех пилотов.

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