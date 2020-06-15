Ферстаппену понравилась трасса, на которой в 2020 году может пройти Гран-при Португалии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своим мнением о трассе «Алгарве», которая может принять этап Формулы-1 в 2020 году. Ферстаппен там проводил в январе 2020 года тесты за рулём болида GP2.
«Погода была ужасная. Я работал два дня, и полтора из них шёл дождь. Мне пришлось гоняться по мокрой трассе. Но это действительно классная трасса, мне понравилось, пусть я и был там в первый раз», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.
Напомним, ранее появилась информация, что Португалия в 2020 году может вернуться в календарь Формулы-1. Велика вероятность, что автодром «Алгарве» примет сразу две гонки предстоящего сезона. Об этом сообщили португальские СМИ.
Последний раз Гран-при Португалии проводился в 1996 году. Гонка прошла на трассе в Эшториле.
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