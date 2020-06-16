Ферстаппен: постараюсь бороться за победу в каждой гонке
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2020 Формулы-1. Ферстаппен заявил, что намерен бороться за победу в каждой гонке.
«Я постараюсь бороться за победу в каждой гонке. Вся команда нацелена на победу в чемпионате. Разумеется, график гонок будет напряжённым, но я с нетерпением жду начала сезона. Мне не нужны летние каникулы, у нас и так был очень долгий перерыв», — приводит слова Макса Ферстаппена RTL.
Напомним, в предстоящем сезоне у Макса Ферстаппена есть последний шанс побить рекорд и стать самым молодым чемпионом серии в истории. В настоящий момент рекорд принадлежит немецкому гонщику Себастьяну Феттелю.
Сезон Формулы-1 стартует 5 июля гонкой в Австрии.
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