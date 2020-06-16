Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Мэнселл: «Феррари» могла выиграть много титулов, но допустила массу ошибок

Мэнселл: «Феррари» могла выиграть много титулов, но допустила массу ошибок
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1992 года Найджелл Мэнселл поделился мнением о Льюисе Хэмилтоне.

«Конечно, Льюис мог бы хорошо проявить себя и при тех условиях, при которых начинал я, но трудно сравнивать разные поколения. Есть много хороших пилотов, которые не смогли продолжить карьеру из-за аварий и травм. Сегодня же пилоты допускают чудовищные ошибки и всё обходится.

Да, здорово выиграть с „Феррари“, но, если Льюис хочет выиграть титулы, то он останется со стабильным „Мерседесом“. „Феррари“ могла выиграть много титулов в последние годы, но они допустили массу ошибок. Как и у Шумахера, у Льюиса была возможность с самого раннего возраста демонстрировать своё мастерство в лучших командах. Он войдёт в учебники истории как один из величайших и может взять седьмой или даже восьмой титул», — приводит слова Мэнселла GPBlog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020