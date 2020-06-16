Мэнселл: «Феррари» могла выиграть много титулов, но допустила массу ошибок

Чемпион мира Формулы-1 1992 года Найджелл Мэнселл поделился мнением о Льюисе Хэмилтоне.



«Конечно, Льюис мог бы хорошо проявить себя и при тех условиях, при которых начинал я, но трудно сравнивать разные поколения. Есть много хороших пилотов, которые не смогли продолжить карьеру из-за аварий и травм. Сегодня же пилоты допускают чудовищные ошибки и всё обходится.



Да, здорово выиграть с „Феррари“, но, если Льюис хочет выиграть титулы, то он останется со стабильным „Мерседесом“. „Феррари“ могла выиграть много титулов в последние годы, но они допустили массу ошибок. Как и у Шумахера, у Льюиса была возможность с самого раннего возраста демонстрировать своё мастерство в лучших командах. Он войдёт в учебники истории как один из величайших и может взять седьмой или даже восьмой титул», — приводит слова Мэнселла GPBlog.