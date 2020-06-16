Квят назвал недооценённой трассу в Сочи, Хэмилтон – команду «Ред Булл», Грожан – себя

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала небольшое видео, на котором пилоты играют в ассоциации.



Так, слово «недооценённый» Александер Албон связал с Николасом Латифи, Даниил Квят — с трассой в Сочи, Льюис Хэмилтон — с командой «Ред Булл», Пьер Гасли – с Нико Хюлькенбергом, а Ромен Грожан – с собой.



Реакция на слово «друг» была практически у всех одинаковой. Пилоты поочерёдно называли своих коллег. И лишь Хэмилтон сказал, что «другом» считает свою машину.



На вопрос, что гонщики могут охарактеризовать словом «переоценённый», пилоты ответить не смогли, только Кевин Магнуссен назвал DRS.



«Невезучим» Кими Райкконен считает себя, Квят назвал Хюлькенберга, а Даниэль Риккардо пошутил и указал на Хэмилтона.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Твиттере».