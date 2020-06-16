Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон хочет устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии сезона

Хэмилтон хочет устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии сезона
Авто / Формула-1 0

Источники, близкие к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, рассказали, что пилот «Мерседеса» полон решимости публично продемонстрировать поддержку акции Black Lives Matter на открытии сезона Формулы-1 в Австрии. Как утверждает Daily Mail, он, в частности, готов прилюдно встать на одно колено.

Льюис раскритиковал коллег, никак не реагирующих на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за жестоких действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

Ранее Хэмилтон раскритиковал власти Великобритании за провал в борьбе с коронавирусом, а также обратил внимание на эпизод с демонстрантами в Бристоле и выброшенной в реку статуей Эдварда Колстона. Он призвал поступать аналогичным образом со всеми постаментами работорговцам.

«Для гоночной лицензии не нужны мозги?» В Испании ответили Хэмилтону на слова о корриде
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020