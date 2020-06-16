Хэмилтон хочет устроить перформанс в честь движения Black Lives Matter на открытии сезона

Источники, близкие к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, рассказали, что пилот «Мерседеса» полон решимости публично продемонстрировать поддержку акции Black Lives Matter на открытии сезона Формулы-1 в Австрии. Как утверждает Daily Mail, он, в частности, готов прилюдно встать на одно колено.



Льюис раскритиковал коллег, никак не реагирующих на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за жестоких действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

Ранее Хэмилтон раскритиковал власти Великобритании за провал в борьбе с коронавирусом, а также обратил внимание на эпизод с демонстрантами в Бристоле и выброшенной в реку статуей Эдварда Колстона. Он призвал поступать аналогичным образом со всеми постаментами работорговцам.